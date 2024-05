Was die Deutsche Bahn in Magdeburg jetzt mit Fund-Fahrrädern vorhat

Magdeburg - Am kommenden Mittwoch wird der Magdeburger Hauptbahnhof voll sein mit Fahrrädern.

Alle Fahrräder, die im Zug oder in Bahnhofsnähe vergessen und nicht abgeholt werden, landen in der Fundstelle. © Hannes P. Albert/dpa

Der Grund dafür ist eine Veranstaltung der Deutschen Bahn. Ab 15 Uhr werden auf dem Konrad-Adenauer-Platz am Magdeburger Hauptbahnhof über 40 Fahrräder an die Meistbietenden versteigert.

In den vergangenen Monaten wurden hierfür zahlreiche Drahtesel eingesammelt, die auf dem Gelände, an Bahnhöfen oder in den Zügen vergessen und nicht wieder abgeholt wurden.

Deren Zustand ist deshalb auch ganz unterschiedlich. Es werden nicht nur sehr gut erhaltene Zweiräder angeboten, sondern auch ein paar, die nur noch als Ersatzteilspender zu gebrauchen sind.