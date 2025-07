Am Sonntag noch nichts vor? Diese Events für Groß und Klein bietet Magdeburg

Von 11 bis 17 Uhr ist parallel das kleine Schmetterlingsfest am Schmetterlingshaus mit buntem Programm für die ganze Familie. Mit Kinderschminken, Basteln, Hüpfburg und Musik wird den kleinen Besuchern garantiert nicht langweilig.

Elbauenpark - Zum 25-jährigen Jubiläum des Elbauenparks gibt es am heutigen Sonntag einiges zu erleben! Los geht es von 10 bis 15 Uhr mit einem Musik-Picknick auf den Wiesen am Jahrtausendturm.

Lingner Straße - Shopping am Sonntag? Auch das bietet die Landeshauptstadt! Von 9 bis 14 Uhr findet bei der Kegelanlage des ESV Lok in der Lingner Straße in Werder ein Trödelmarkt privater Verkäufer statt.