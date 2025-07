Diese Events warten am Wochenende in Magdeburg auf Euch

In Magdeburg finden am Wochenende Tanzrunden, eine Gewächshäuser-Führung, Sporttage, Poetry-Slam und eine besondere Bootsfahrt statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Wenn das Wetter mitspielt, braucht es auch ein paar spannende Veranstaltungen, die das Wochenende zu etwas Besonderem machen. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die coolsten Events in Magdeburg.

Alles in Kürze VitalSportDays im Florapark am Samstag

Fahrt in den Abend auf der Weißen Flotte

Gruson-Gewächshäuser Führung am Samstag

Poetry-Slam im Hundertwasserhaus

Sonntags-Swing-Ding im Gesellschaftshaus Mehr anzeigen

VitalSportDays

Florapark - Am Samstag verwandelt sich der Decathlon-Parkplatz am Florapark in eine bunte Bewegungslandschaft für Groß und Klein. Bei den "VitalSportDays" können die Besucher alle möglichen Sportarten ausprobieren - egal, ob Fußball, Baseball, Bouldern oder Skaten. Sportvereine aus der Region sind vor Ort und beantworten alle möglichen Fragen rund ums Thema. Und für die Kleinen gibt es Mitmachstationen, kleine Überraschungen und einen Hindernisparcours. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei den VitalSportDays am Florapark können sich nicht nur Kinder unter anderem im Bouldern ausprobieren. (Symbolfoto) © 123RF/wipstudio

Fahrt in den Abend

Petriförder - Entspannt über die Elbe schippern und dabei was Leckeres essen? Das könnt Ihr bei "Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden" auf der Weißen Flotte. Am Samstagabend um 19 Uhr wird am Petriförder abgelegt und dann gibt es während einer dreistündigen Rundfahrt leckeres American BBQ auf dem Schiff. Tickets gibt es nur im Vorverkauf für 70 Euro pro Person. Darin inbegriffen sind die Fahrt und das Büfett, Getränke müssen extra gezahlt werden.

Auf der Weißen Flotte könnt Ihr bei einer kulinarischen Rundfahrt teilnehmen. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Gruson-Gewächshäuser kennenlernen

Gruson-Gewächshäuser - Besonders im Sommer sind die Gruson-Gewächshäuser in Buckau einen Besuch wert. Am Samstag gibt es um 15 Uhr eine spezielle Führung, um die Häuser genauer kennenzulernen. Ein Mitarbeiter erzählt Euch viel Wissenswertes über die Pflanzen, Tiere und die Entstehungsgeschichte. Tickets kosten 4,50 Euro und müssen im Voraus telefonisch reserviert werden.

In den Gruson-Gewächshäusern wartet eine spannende Führung auf Euch. © Peter Gercke/dpa

Poetry-Slam

Hundertwasserhaus - Vor der Buchhandlung "Fabularium" im Hundertwasserhaus findet am Samstag von 14 bis 15 Uhr der "Public Poetry Scream" statt. Dort kann jeder seine Texte vortragen - egal, ob selbst geschrieben oder nicht, egal, ob auswendig gelernt oder vorgelesen. Schwerpunkt diesen Samstag ist Rainer Maria Rilke. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen werden ab 13.30 Uhr entgegengenommen.

Gesellschaftshaus - Am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr könnt Ihr im Gesellschaftshaus das Tanzbein schwingen. Beim Sonntags-Swing-Ding auf der Terrasse gibt es Swingmusik und Tanz zum Zuschauen, Mitmachen und Mitwippen. Für das leibliche Wohl sorgt das Café. Der Eintritt ist frei.

Lust auf Swing-Tanz? Dann am Sonntag ab ins Gesellschaftshaus! (Symbolfoto) © 123RF/tsuguliev

Tanzworkshop