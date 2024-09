Diese Musikveranstaltungen erwarten Dich am Sonntag in Magdeburg

Magdeburg - In Magdeburg wird es musikalisch! TAG24 empfiehlt diese bunten Veranstaltungen, die am heutigen Sonntag zum Lauschen einladen.

Café Flair - Die Band "Salon Pernod" spielt ab 14 Uhr eine Vielzahl an Genres auf der Terrasse des Cafe Flair im Breiten Weg 21. Neben italienischem und französischem Flair in ihren Liedern, die mental an die Côte d’Azur entführen sollen, spielt das Männer-Duo auch Tango, Jazz und Filmmusik.

Der Eintritt ist frei, doch selbstverständlich wird um Verzehr im Café gebeten.