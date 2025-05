Diese Open-Air-Events sorgen für einen aufregenden Samstag in Magdeburg

Magdeburg - Die Sonne scheint und lädt dazu ein, am heutigen Samstag viele bunte Veranstaltungen in Magdeburg zu genießen - allesamt unter freiem Himmel.

Hasselbachplatz - Die Führung "Check den Hassel" geht in die dritte Runde. Herbert Karl von Beesten erzählt etwa anderthalb Stunden etwas über Kunst, Kultur und Musik sowie die Hintergründe des Kiezes. "Dazu gibt es viele Anregungen, wie man selbst etwas in die Hand nehmen kann, sei es künstlerisch, handwerklich oder ehrenamtlich", heißt es in der Ankündigung. Los geht es um 15 Uhr an der Ecke Hasselbachplatz/Liebigstraße vor dem Schuhgeschäft.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.