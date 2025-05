Diesen Samstag noch nichts vor? Das geht in Magdeburg!

Magdeburg - Diesen Samstag gibt es in Magdeburg wieder allerhand Events . Partypeople, Sportler oder Schnäppchenjäger kommen dabei wieder auf ihre Kosten. TAG24 sagt Euch, was und wo etwas stattfindet.

Altstadt - Magdeburg wird an diesem Samstag das Ziel vieler Radsportler und Fans der Drahtesel. Die "Lidl Deutschland Tour 2025" findet hier ihr Ende. Sie ist als deutsches Pendant zur berühmten "Tour de France" oder dem "Giro d’Italia" gegründet worden.

Das wichtigste deutsche Straßenradrennen wird am Dom und an der Elbe sein großes Finale feiern. Die abschließende Etappe startet in Halle (Saale) und führt damit mitten durch Sachsen-Anhalt.

Auch Hobby-Radsportler kommen auf ihre Kosten. Während die Profis in Richtung Landeshauptstadt unterwegs sind, können bis zu 3000 Teilnehmer an der "ADAC Cycling Tour" teilnehmen. Ihnen steht eine Teilnahme in zwei Distanzen von 55 und 125 Kilometer zur Auswahl.

Weitere Informationen zum Sportevent und zum Rahmenprogramm gibt es auf der Webseite zur "Deutschland Tour".