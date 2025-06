Messe, Konzert oder Speeddating: Diese Events hat Magdeburg am Sonntag zu bieten

Magdeburg - Noch keinen Plan für Euren Sonntag? Diese interessanten Veranstaltungen in Magdeburg warten darauf, von Euch besucht zu werden. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Beim Finale der 1. Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen können die rasanten Fellnasen kräftig angefeuert werden. Zudem finden eine Hunde-Frisbee-Show und viele weitere Aktionen statt. Über 30 Ausstellerstände bieten zudem alles, was Hundeherz begehrt.

Herrenkrug - Dackelfans kommen ab 10 Uhr bei der "Teckelwelt" voll auf ihre Kosten. Am Sonntag erwartet Besucher im Herrenkrug bei der Galopprennbahn ein Programm rund um die niedlichen Vierbeiner.

Breiter Weg - Lust am Wochenende, die große Liebe zu finden? Beim großen Speeddating-Event in Magdeburg ist das am Sonntag von 17 bis 21 Uhr sogar möglich. Bei kurzen Gesprächen ist es den Teilnehmern möglich, bis zu zehn Singles zu sprechen und sie etwas kennenzulernen. Vielleicht findet sich hier sogar der Partner fürs Leben. Moderiert wird das Event von professionellen Love Angels, die die Liebesuchenden auf ihrer Reise begleiten.

Tickets gibt es für 22,38 Euro im Vorverkauf.