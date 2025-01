Messe, Satire, Lesung oder Musik: Hier gibt es am Samstag was in Magdeburg zu erleben!

Magdeburg - Nach den Festtagen kommt der Alltag im noch jungen Jahr langsam zurück. Auch am Wochenende gibt es deshalb wieder allerhand für die Freizeitgestaltung . TAG24 hat für Euch ein paar Tipps, wo es in Magdeburg hingehen kann.

Herrenkrug - In der Messe Herrenkrug findet von 11 bis 18 Uhr der "handgemacht Kreativmarkt" statt. Viele der Aussteller bieten dabei ihre Waren zum Kauf an. Von selbst gemachter Kleidung und Schmuck über Feinkost bis hin zu Seifen ist für viele Besucher sicherlich etwas dabei. Wer auch einmal knüpfen oder klöppeln möchte, kann an den verschiedenen Mitmachaktionen teilnehmen.

Personen ab 14 Jahren zahlen vor Ort an der Kasse 5 Euro für den Eintritt. Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen 4 Euro.