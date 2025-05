Neue Cocktail-Bar kommt nach Magdeburg: Ausgefallene Aromen treffen Entertainment

Eine Glasscheibe wird diesen Raum teilen. Dann gibt es zwei VIP-Bereiche, in denen man seine Privatsphäre genießen oder Karaoke mit Freunden singen kann. © Isabelle Wiermann/TAG24

Was die Bar besonders machen soll, sind zudem die vier "Signature Cocktails". Mit "On the Way to Tokyo" beispielsweise hat Saad 2024 in Amsterdam bereits einen Preis gewonnen.

Bei diesem Getränk treffen Gin und Campari mit Habanero-Aroma auf Yuzu-Sake, Limette, Passionsfrucht und Vanille.

"Vera Cruz" kombiniert Tequila mit rauchigem Kokosnuss-Öl, Mango und Ananas-Note.

Dann gibt es noch den tropischen Tiki-Cocktail "What if?" und einen Negroni mit Cognac. Diese besonderen Drinks sollen alle halbe Jahre wechseln.

Am 26. Juni gibt es ab 18 Uhr die große Eröffnung mit Live-Musik, später legt ein DJ House-Musik auf.

Anschließend öffnet die Bar täglich von 18 bis 1 Uhr. An den Wochenenden klirren die Tumbler bis mindestens 3 Uhr.

Außerdem sind Bierpong- und Schachturniere geplant - eben für jeden etwas.