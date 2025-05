Noch keinen Plan zum Muttertag? Das gibt es in Magdeburg zu erleben

Am Sonntag finden in Magdeburg Muttertagsveranstaltungen, ein Familienfest, ein Konzert und mehrere Theatervorstellungen statt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Ihr braucht noch Last-Minute-Pläne für den Muttertag oder wollt Euch anderweitig den Sonntag versüßen? Dafür hat TAG24 Euch einige Veranstaltungstipps für Magdeburg zusammengestellt.

Sip & Paint zum Muttertag

Festung Mark - Wer noch eine kreative Idee für den Muttertag braucht, der ist im Stübchen in der Festung Mark zu "Sip & Paint" genau richtig. Zwischen 16 und 19 Uhr könnt Ihr dort malen, schlürfen und neue Bekanntschaften schließen. Vorkenntnisse braucht Ihr nicht, Ihr bekommt vor Ort alles von einer erfahrenen Künstlerin erklärt - und dann könnt Ihr Euch kreativ austoben. Tickets bekommt Ihr im Vorverkauf für 40 Euro - Snacks und ein Glas Wein sind im Preis inklusive. Wer mit seiner Mama kommt, erhält ein kleines Geschenk.

Malen und Wein trinken? Das bekommt Ihr im Stübchen in der Festung Mark. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Candlelight-Konzert

Johanniskirche - Euch fehlt noch ein Last-Minute-Geschenk zum Muttertag? Am Sonntagabend entführt Euch ein geübtes Streichquartett in die magische Welt der Netflix-Hit-Sendung "Bridgerton". Bei dem besonderen Candlelight-Konzert könnt Ihr die beliebten modernen und klassisch-inspirierten Melodien aus der Sendung genießen - in einmaligem Ambiente. Tickets gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse ab etwa 40 Euro.

In der Johanniskirche hört Ihr am Sonntag Bridgerton-Musik bei Kerzenschein. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Theater & Kultur

Am Sonntag geht das erste "eXoplanet"-Festival zu Ende. Trotzdem stehen noch spannende Abschlussveranstaltungen auf dem Plan. Alle Infos dazu findet Ihr im TAG24-Artikel. Schauspielhaus - Wer seinen Sonntag anderweitig kulturell bereichern möchte, der ist im Schauspielhaus richtig. Um 16 Uhr gibt es im "Kasino Didine" die letzte Stückvorschau der laufenden Spielzeit, dieses Mal im "Tacheles" in der Sternstraße. Um 19.30 Uhr seht Ihr sowohl in der Kammer 1 als auch in der Kammer 2 zwei Schauspiele - "Die Hamletmaschine" und "Kafkas Naturtheater von Oklahoma" laufen zum letzten Mal. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 24 bzw. 17 Euro. Achtung! Die Vorstellung von "La Traviata" im Opernhaus ist bereits restlos ausverkauft.

"Kafkas Naturtheater von Oklahoma" verabschiedet sich am Sonntag vom Magdeburger Publikum. © Theater Magdeburg/Dorothea Tuch

Familienfest

Wissenschaftshafen - Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens laden die Magdeburger Eisenbahnfreunde am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr zu einem Familienfest in den Wissenschaftshafen ein. Neben Ausstellungen traditioneller Loks gibt es auch Rundfahrten mit historischen Modellen. Der Tag wird abgerundet mit Musik und einem bunten Kinderprogramm. Der Eintritt ist frei.

Außerhalb Magdeburgs: Frühlingsfest in Stendal

Schützenplatz Stendal - Wer am Sonntag eine Fahrt auf sich nehmen will, der kann in der Stendaler Innenstadt viel erleben. Ab 14 Uhr warten beim Frühlingsfest 35 Fahrgeschäfte und Buden darauf, Euch unterhalten zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos.

In Stendal findet am Wochenende wieder das Frühlingsfest statt. © Hansestadt Stendal