"Die Hamletmaschine" am Theater Magdeburg: Die Höhen und Tiefen einer Spielplanänderung

Magdeburg - Achtung, Planänderung! Am Freitagabend feierte das Schauspiel "Die Hamletmaschine" Premiere am Theater Magdeburg . Es ersetzt das ursprünglich geplante "Das Spiel ist aus" von Jean-Paul Sartre. TAG24 war beim Premierenabend dabei - und hätte dann doch Sartre besser gefunden.

Schauspieldirektorin Clara Weyde inszeniert den gewöhnungsbedürftigen Stoff des Dramatikers Heiner Müller in insgesamt neun Szenen, die mal mehr und mal weniger verständlich sind.

In dem Schauspiel kommt Gesang, Tanz und voller Körpereinsatz auf die Bühne. © Theater Magdeburg/Gianmarco Bresadola

Das Schauspiel arbeitet viel mit Gesang, Tanz und Bewegung. Hin und wieder kommen auch Slapstick-artige Gags, Kleidertausch und Kunstblut zum Einsatz - irgendwie muss man das wenige Material ja auf über zwei Stunden strecken. Die Komik ist dabei gewöhnungsbedürftig, der Körpereinsatz der zehn Darsteller dafür umso eindrucksvoller.

Schnelle, chaotische Szenen, in denen das Auge nie zur Ruhe kommt, wechseln sich ab mit ruhigen, fast Zeitlupen-artigen Bildern, die Hamlets Sinneswandel verdeutlichen.

Über die knapp 130 Minuten Spieldauer - die sich zuweilen noch länger anfühlen - kommt das zehnköpfige Ensemble in der Kulisse, die einer Ski-Hütte ähnelt, über lange Strecken ganz ohne Dialog oder nur mit einigen Worten und Lauten aus.

Was das Stück um einige Ränge hebt, ist das Engagement der Schauspieler. Zwar landen viele der Gags nicht so wie sie sollen, aber immerhin ist erkennbar, wie sehr die Darsteller Spaß an der Szenerie haben - und sich selbst das Lachen verkneifen müssen.