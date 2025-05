Noch nichts vor am Samstag? Diese Events warten in Magdeburg auf Euch

Magdeburg - Das Wochenende ist da! In Magdeburg finden an diesem Samstag wieder tolle Veranstaltungen statt. TAG24 hat für Euch die besten Events zusammengefasst.

Klosterbergegarten - Am Samstag findet im Klosterbergegarten bei den Gruson-Gewächshäusern die Grüne Messe statt. Besucher erfahren hier von über 40 regionalen Ausstellern mehr zu den Themen smarte Lösungen für Energieeffizienz und Klimaschutz und können gesunde Leckereien aus dem Raum Sachsen-Anhalt probieren. Auch für die jungen Gäste gibt es viele Mitmachaktionen wie Ponyreiten, Alpakas streicheln, Basteln oder Experimente mit den SWM BlitzKitz.

Messehallen - Am Samstag warten auf dem Nachtflohmarkt in den Messehallen wieder so einige Schnäppchen darauf, entdeckt zu werden. Von Baby- und Kinderspielzeug bis Antiquitäten ist alles dabei. Wer sich auf die Suche nach einzigartigen Schätzen machen möchte, kann dies von 15 bis 23 Uhr tun.

Der Eintritt kostet 3 Euro.