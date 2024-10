Oktoberfest, Mittelalter, Breakdance und Konzert: Das geht am Samstag in Magdeburg!

Magdeburg - Dieses Wochenende ist in Magdeburg wieder einiges los . Hier kommen für Euch Tipps , wo es am Samstag hingehen kann.

Bis zu 1500 Teilnehmer werden erwartet, die in Kategorien wie Hip-Hop, Popping, Breaking oder auch Inclusive Dance antreten. Zuschauer sind dabei gerne gesehen. Die Veranstaltung wird auf Englisch moderiert und von DJs begleitet.

Herrenkrug - Die Messehallen im Stadtteil Herrenkrug verwandeln sich am Wochenende in Wettkampforte. Hier findet die Weltmeisterschaft im Breakdance statt. Hinter dem Großevent stecken die Magdeburger Tänzer der Da Rookies, die selbst schon mehrfach Titel gewinnen konnten.

Altstadt - Ein Konzertflügel, ein Pianist und vielseitige Stimmen: Das ist das Konzept der aktuellen "Kompass-Tour" einer der erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands. Die Söhne Mannheims machen am Samstag Halt im Opernhaus in Magdeburg.

Werder - O'zapft is! Auch in Magdeburg wird das Oktoberfest gefeiert. Die traditionellen Mückenwiesn sind auf dem Messeplatz zurück und mit ihr kommen auch zahlreiche Stars in die Landeshauptstadt.

Zum Ende der stets beliebten Festtage wird der Auftritt von Mallorca-Star Mickie Krause (54) erwartet. Mit seinen Party-Krachern wie "10 nackte Friseusen" oder "Geh mal Bier holen" werden trink- und feierwütigen Gäste definitiv ihren Spaß haben.

Einlass in das Festzelt ist ab 17 Uhr. Die heiß begehrten Tickets gibt es in zwei Varianten: das "Classic Ticket" für 37,40 Euro sowie das VIP-Ticket für 130 Euro.