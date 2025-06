Was ist los am Samstag? Diese Events könnt Ihr in Magdeburg besuchen

Magdeburg - Die Sonne scheint, es ist warm, der Sommer ist nun auch in Magdeburg angekommen. Wie wäre es mit einem Ausflug in die Stadt? TAG24 hat ein paar Event-Tipps für Euch, wo es hingehen kann.

Einlass zum Festival ist um 14 Uhr. Der Zutritt ist ab 16 Jahren oder ab zwölf Jahren in Begleitung der Eltern erlaubt. Ein Tagesticket kostet 69 Euro.

Am Samstag machen unter anderem "Die Atzen", "Gestört aber geil" und als Tageshighlight "Ski Aggu" die Bühnen unsicher.

Herrenkrug - Auf dem Gelände des Elbauenparks findet zum inzwischen zehnten Mal das " Love Music Festival " statt. Auf einer Bühne in der Messehalle und auf der Seebühne sorgen moderne Sounds und Beats für jede Menge Partystimmung.

Neue Neustadt - Am Samstagmorgen ist es wieder so weit, Ihr könnt Euren Tag ab 9 Uhr mit einem leckeren Frühstück im Zoo Magdeburg beginnen. Im Anschluss gibt es eine spannende, 60-minütige Führung durch den ganzen Park. Danach kann individuell weiter erkundet werden.

An diesem Samstag gibt es dort eine kleine Sonderausstellung. Zu sehen sind Modellautos aus Lego. Hobbybastler Axel Duschek stellt dabei ein paar Exponate zur Verfügung, die von den Besuchern von der Federung bis zum Getriebe im Detail begutachtet werden können.

Herrenkrug - Der Jahrtausendturm im Elbauenpark wird seit vielen Jahren als der "schlauste Turm der Welt" betitelt. In ihm stecken viele Ausstellungsstücke über wichtige technische Entwicklungen der Menschheit.

Herrenkrug - Wie war das Leben in der DDR? Gab es viel Tristesse oder auch einige positive und erfreuliche Momente? Wer diese und weitere Fragen gerne beantwortet haben möchte oder einfach nur neugierig ist, kann an diesem Samstag einmal in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg vorbeischauen.

In der Ausstellung "Voll der Osten. Leben in der DDR" gibt es knapp 100 Bilder des Fotografen Harald Hauswald zu sehen. Sie zeigen Ostberlin in den 80er-Jahren.

Vorbeischauen kann jeder Interessierte zwischen 9 und 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.