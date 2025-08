Langweiliges Wochenende? Nicht mit diesen Highlights in Magdeburg

Am Flussufer von Magdeburg entsteht dabei ein endloses Band aus Musik, Licht und guter Laune. Gäste können eine Vielfalt an erfahrenen Künstlern und jungen Talenten über verschiedene Genre hinweg erleben.

Buckau - Die Terrasse des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße verwandelt sich am Samstag ab 21 Uhr in ein Open-Air-Kino. Gezeigt wird der Stummfilm "Der Kameramann" aus dem Jahr 1928 und wird musikalisch live am Piano begleitet. Bedient wird es vom Weimarer Pianisten Richard Siedhoff.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen Plan B. Dann wird das Kino im Gartensaal des Gesellschaftshauses stattfinden. Der Eintritt ist frei.