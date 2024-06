Baustellen in den Sommerferien: Das ändert sich bei Bus und Bahn in Magdeburg

Ebenso wird in der Brenneckestraße fast die ganzen Ferien lang gebaut, zumindest bis zum 2. August . Die Nachtlinie N4 wird deshalb über den Fermersleber Weg umgeleitet. Einige Haltestellen an der Leipziger Straße entfallen. Für die Uniklinik wird es eine Ersatzhaltestelle an der Semmelweisstraße geben.

Am Hasselbachplatz wird seit Januar gebaut. In den Ferien beginnt der zweite Bauabschnitt. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

Die große Baustelle am Hasselbachplatz beginnt am 1. Juli ihren zweiten Abschnitt. Änderungen gibt es für die Linien 2, 3, 5, 9, 10, 59 sowie den Nachtlinien N1, N2, N3, N4 und N5. Die Otto-von-Guericke-Straße und Hallische Straße werden nicht länger angefahren. Dafür fahren die Bahnen wieder auf der Sternstraße und dem südlichen Breiten Weg.

In Rothensee wird eine neue Straßenbahnstrecke gebaut. Deshalb endet die Linie 10 eine Woche lang am Zoo. Vom 27. Juli bis 4. August ist der Barleber See nur mit Bussen zu erreichen.

Auch auf dem neuen Strombrückenzug wird weiter gebaut. Die Linien 4 und 6 fahren voraussichtlich vom 27. Juli bis 4. August über den Nordbrückenzug.

An der Kreuzung Kastanienstraße / Lübecker Straße gibt es am Wochenende des 3. und 4. Augusts Gleisbauarbeiten der MVB. Die Linie 10 wird zum Neustädter See umgeleitet. Zwischen Kastanienstraße und Barleber See fahren Ersatzbusse.

Zu guter Letzt wird am gleichen Wochenende, dem 3. und 4. August, die Straßenbahnstrecke zwischen Westring und Südring aus demselben Grund gesperrt. Anstelle der ausfallenden Linien 1 und 3 fahren Busse.

Über weitere Streckenänderungen berichtet TAG24 nach Bekanntgabe.