Nach vier Jahren Bauzeit: Straßenbahnstrecke Rothensee endlich fertig

Magdeburg - Viereinhalb Jahre Baustelle haben ein Ende. Die Straßenbahnstrecke in den Magdeburger Stadtteil Rothensee wurde umfänglich erneuert und konnte nun fertiggestellt werden.

Alles in Kürze

Für Fahrgäste geht es somit schneller in die Innenstadt - und bequemer, denn die vier Haltestellen wurden allesamt barrierefrei ausgebaut.

Aber die Trasse wurde nicht nur auf künftige Belastungen vorbereitet. Die Gleisführung wurde so gelegt, dass die Trams komplett vom Autoverkehr getrennt sind und somit Fahrzeit eingespart werden kann.

Die Bauarbeiten hatten über viereinhalb Jahre gedauert. © MVB/Peter Gercke

Aber warum dauerte das so lang? "Das Bauvorhaben musste in elf kleinteilige Abschnitte unterteilt werden, damit der Verkehr auf dem August-Bebel-Damm [...] während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden konnte", so die MVB.

Die Erneuerung der Strecke kostete 31 Millionen Euro.

Einige Restarbeiten finden immer noch statt. Da auch die Straßen und Fuß- und Radwege erneuert wurden, sind noch Arbeiten am Leitungs- und Versorgungssystem vonnöten.

Aber auch diese sollen spätestens im Herbst fertig sein.