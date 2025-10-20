Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 20. bis 24. Oktober in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 20. bis 24. Oktober wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Leipziger Straße
- Straße: Fermersleber Weg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
- Straße: Schleinufer
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Annastraße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Brückfeld
- Straße: Berliner Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
