Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 20. bis 24. Oktober in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in dieser Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 20. bis 24. Oktober wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)
Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © Daniel Löb/dpa

Leipziger Straße

  • Straße: Fermersleber Weg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
Altstadt
  • Straße: Schleinufer
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Stadtfeld Ost

  • Straße: Annastraße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Brückfeld

  • Straße: Berliner Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

