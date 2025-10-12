Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 13. bis 17. Oktober in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - In der Woche vom 13. bis 17. Oktober wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!
Neustädter Feld
- Straße: Lerchenwuhne
- Geschwindigkeit: 30 km/h
- Straße: Neuer Renneweg
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Ottersleben
- Straße: Königstraße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Leipziger Straße/Reform
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
