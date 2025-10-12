Autofahrer, aufgepasst! Hier wird vom 13. bis 17. Oktober in Magdeburg geblitzt

Achtung, Blitzer! In diesen Stadtteilen und Straßen von Magdeburg wird in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Woche vom 13. bis 17. Oktober wird das Ordnungsamt in Magdeburg wieder die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrollieren. Nicht nur hier heißt es: Augen auf und Fuß vom Gas!

Fuß vom Gas! In Magdeburg wird wieder geblitzt. (Symbolbild)  © dpa/Jan Woitas

Neustädter Feld

  • Straße: Lerchenwuhne
  • Geschwindigkeit: 30 km/h
Neu Olvenstedt
  • Straße: Neuer Renneweg
  • Geschwindigkeit: 50 km/h
Ottersleben

  • Straße: Königstraße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Leipziger Straße/Reform

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: dpa/Jan Woitas

