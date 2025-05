26.05.2025 06:05 Fuß vom Gas! Hier wird diese Woche in Magdeburg geblitzt

In dieser Woche wird in Magdeburg wieder geblitzt. An diesen vier Standorten werden die Radarfallen aufgestellt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Das Ordnungsamt der Stadt Magdeburg stellt in dieser Woche wieder Blitzer auf. Wo genau sie stehen und wie schnell Ihr maximal sein dürft. Alles in Kürze Blitzer in Magdeburg vom 26. bis 30. Mai

Cracau: Schwarzkopfweg, 30 km/h

Stadtfeld Ost: Herderstraße, 30 km/h

Gewerbegebiet Nord: August-Bebel-Damm, 50 km/h

Hopfengarten: Am Hopfengarten, 30 km/h Mehr anzeigen In Magdeburg wird in der kommenden Woche geblitzt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa Cracau Straße: Schwarzkopfweg

Geschwindigkeit: 30 km/h Stadtfeld Ost Straße: Herderstraße

Geschwindigkeit: 30 km/h Gewerbegebiet Nord Straße: August-Bebel-Damm

Geschwindigkeit: 50 km/h Hopfengarten Straße: Am Hopfengarten

Geschwindigkeit: 30 km/h Achtung! Je nach Verkehrslage können die Radarfallen auch spontan verlegt werden. Die Stadt bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten auch außerhalb der Kontrollzeiten zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

