Kein gutes Zeugnis für Magdeburg: Landeshauptstadt bundesweit unter fahrradfeindlichsten Städten

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat bundesweit rund 213.000 Radfahrende gefragt, wie fahrradfreundlich ihre Städte sind.

Mit der Schulnote 4,3 hat Magdeburg eines der schlechtesten Ergebnisse in ganz Deutschland - nur Gelsenkirchen und Krefeld schneiden in der Größenordnung noch schlechter ab.

Schon 2023 und 2024 war die Ottostadt nicht unter den Strebern.

Das größte Problem sind fehlende Falschparkerkontrollen (Note 5-), die Häufigkeit der Fahrraddiebstähle (5-), unzureichend breite Radwege (5-) sowie mangelnde Radverkehrsförderung (Note 5+).

"Es wird der Landeshauptstadt daher dringend empfohlen, mehr Zeit in die Förderung des Radverkehrs zu investieren, da sie Gefahr läuft, den Anschluss an andere Städte in ihrer Klasse zu verlieren", heißt es in der Auswertung.