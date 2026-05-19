Automatisch mehr Geld: Sachsen-Anhalts Landtag debattiert über Diätenerhöhung

Magdeburg - Die Opposition im Landtag von Sachsen-Anhalt lehnt eine Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung in diesem Jahr ab.

Cornelia Lüddemann (58, Grüne) hält die Diäten für Politiker für sehr hoch. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Ich finde, das ist echt das falsche Zeichen in diesen Zeiten", sagte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann (58) in Magdeburg. Die Diäten seien aktuell bereits auf einem hohen Niveau.

Die Abgeordnetenentschädigung in Sachsen-Anhalt beträgt aktuell 8736,66 Euro monatlich. Diese Grundentschädigung war im vergangenen Jahr um mehr als 450 Euro erhöht worden.

Zusätzlich erhalten die Abgeordneten eine steuerfreie Pauschale für allgemeine Kosten in Höhe von 2309,90 Euro.

Die Höhe der monatlichen Entschädigung wird nach dem Abgeordnetengesetz jährlich zum 1. Juli an die Entwicklung der Bruttoeinkommen von abhängig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt angepasst.

In diesem Jahr soll die Abgeordnetenentschädigung auf 9138 Euro pro Monat steigen, wie zunächst die "Magdeburger Volksstimme" berichtete.