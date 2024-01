Eklat im Landtag: Holocaust-Gedenkstunde muss Bauernprotest weichen!

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (64, CDU) geriet erneut in die Kritik, nachdem er eine Holocaust-Gedenkstunde wegen Bauernprotesten abgesagt hatte. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Hintergrund der Absage sind angemeldete Bauernproteste für diesen Samstag auf dem Domplatz vor dem Parlamentsgebäude, wie die Landtagsverwaltung zuvor mitgeteilt hatte.



Davon betroffen ist den Angaben zufolge auch die geplante Kranzniederlegung am Denkmal für die verfolgten und ermordeten Magdeburger Sinti und Roma.



Zu dieser Debatte war am Donnerstag kurzfristig der Ältestenrat zusammengekommen. Es sei entschieden worden, am Samstag wenigstens eine Kranzniederlegung an einem Denkmal in Magdeburg abzuhalten.

"Ich glaube, wir haben jetzt eine angemessene, gute Lösung gefunden", sagte Schellenberger.

Beide abgesagten Veranstaltungen sollen trotzdem nachgeholt werden.