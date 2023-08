Roland Kaiser Konzert auf Landtagsbalkon verfolgt? Schellenberger entschuldigt sich

Gunnar Schellenberger soll mit weiteren Gästen das Konzert von Roland Kaiser auf dem Landtagsbalkon verfolgt haben, ohne Tickets gekauft zu haben. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Da habe ich mich blöd angestellt und möchte mich dafür in aller Form in der Öffentlichkeit entschuldigen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Magdeburg.

Die Mitteldeutsche Zeitung hatte zu Beginn der Woche ein privates Foto veröffentlicht, auf dem Schellenberger mit Gästen auf dem Balkon des Landtages zu sehen war.

Von dort gab es die Möglichkeit, das Konzert von Roland Kaiser am 12. August auf dem Domplatz zu verfolgen. Daraufhin hatte es von der Opposition heftige Kritik gegeben.

Er habe das "Dienstliche mit dem Nichtdienstlichen verknüpfen" wollen, betonte Schellenberger. "Die Besprechung war aufgrund der Hitze im Büro und der Lautstärke des Konzerts nur im beschränkten Umfang möglich und das habe ich völlig falsch eingeschätzt".