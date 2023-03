Grüne fordern Tempo beim Kohleausstieg - Haseloff will weitermachen wie bisher

Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU) will weiter am bisherigen Kurs für den Kohleausstieg in 2038 festhalten. © Jan Woitas/dpa

Der Strukturwandel müsse deutlich beschleunigt und der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann (54) am Freitag in Magdeburg. "Aber wir sehen nicht, dass sich die Landesregierung ernsthaft auf den Weg macht."

In einem Positionspapier listet die Fraktion mehrere Forderungen auf. So müssten erneuerbare Energien schneller ausgebaut, zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen sowie Fördergelder des Bundes vorgezogen und an die Inflation angepasst werden.

Bisher stehen dem Land 4,8 Milliarden Euro zur Verfügung. "Da muss noch mal überprüft werden, ob da nicht noch eine Schippe draufzulegen ist", sagte Lüddemann.

"Im Wesentlichen soll die Region eine Energieregion bleiben", sagte Lüddemann. Das Kraftwerk in Schkopau müsse auf einen Betrieb mit Gas umgerüstet werden, der wasserstofffähig sei.

Bei Infrastrukturprojekten wie dem diskutierten S-Bahn-Ausbau Leipzig-Zeitz-Gera setzen die Grünen auf Planungsbeschleunigungen.