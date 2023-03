Magdeburger Stadtverwaltung freut sich über Karstadt-Erhalt

Magdeburg - Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof kam zuletzt ins Straucheln und muss Filialen schließen. Das Karstadt-Kaufhaus in der Magdeburger Innenstadt soll aber bleiben, zur Freude der Stadtverwaltung.

Das Karstadt-Kaufhaus ist im Magdeburger Stadtbild nicht mehr wegzudenken. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Seit mehr als 30 Jahren ist das Karstadt-Haus am Alten Markt ein wichtiger Bestandteil der Innenstadt.

Es hat bereits viele Höhen- sowie Tiefpunkte des Unternehmens erlebt und überstanden. Zudem ist es das einzige Kaufhaus des Konzerns in Sachsen-Anhalt.

Umso erfreulicher kommt die Nachricht bei der Stadtverwaltung an, dass trotz der Galeria-Insolvenz die Filiale in Magdeburg erhalten bleiben soll.

"Karstadt ist seit drei Jahrzehnten ein fester Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus der ganzen Region. Umso mehr ist es eine große Chance für den Einzelhandelsstandort der Landeshauptstadt, dass Galeria Karstadt Kaufhof entschieden hat, das Magdeburger Haus weiterzuführen", sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos).

Auch die Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger (44, CDU) schaut positiv in die Zukunft: "Durch diesen Austausch und die aktive Einbeziehung des Magdeburger Innenstadthandels in die Planungen zur städtebaulichen Entwicklung hat Galeria Karstadt Kaufhof eine sichere Grundlage, sich auch zukünftig erfolgreich in der Landeshauptstadt zu entwickeln."