Nach Entlassung von Eva Feußner: Das ist Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister

Riedel betonte, man könne den Mangel an Lehrkräften nicht leugnen, aber auch nicht ad hoc beheben. Man müsse überlegen, "wie kann man trotz knapper Ressourcen gute Schule machen", so der Minister.

Riedel stammt aus Borna in Sachsen, er ist verheiratet und hat fünf Kinder. Der 43-Jährige arbeitete als Lehrer an Gymnasien in Wernigerode und in Halle, bevor er Schulleiter wurde. Er unterrichtete Deutsch und Geschichte.