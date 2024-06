Neues LKA-Gebäude in Barleben: Wann beginnt der Bau?

Vor zwei Jahren haben Immobilien-Projektmanager Thomas Poege (l.), Finanzminister Michael Richter (69, CDU, M.) und Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) das ausgewählte Grundstück besichtigt. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa

Der Neubau des Landeskriminalamts (LKA) in Barleben (Landkreis Börde) soll 2026 beginnen.

Es gebe zwar noch keinen offiziellen Termin für einen Baubeginn, bei den derzeitigen Planungen sei der Start jedoch im zweiten Quartal 2026 vorgesehen, teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit. Die Realisierung sei derzeit bis Ende 2028 geplant.

Der Neubau des LKA soll modernsten Standards entsprechen.

Auf dem insgesamt sieben Hektar großen Grundstück nördlich von Magdeburg sind 20.000 Quadratmeter Bürofläche und 3500 Quadratmeter Laborfläche geplant. Rund 700 Bedienstete sollen dort Platz finden.

Aktuell ist das Landeskriminalamt an mehreren Standorten in Magdeburg und in Schönebeck (Salzlandkreis) untergebracht. Im bisherigen Gebäude in der Landeshauptstadt waren gesundheitsgefährdende Fasern in den Deckenplatten entdeckt worden.

Zunächst hatte es Pläne für eine Sanierung gegeben, später wurde auf einen Neubau umgeschwenkt.