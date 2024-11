Weniger Geld für Krankenhäuser und Schulen: Streit um Corona-Sondervermögen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es erneut Streit wegen des Corona -Sondervermögens: Die Landesregierung will 183 Millionen Euro umschichten und in die Digitalisierung der Verwaltung investieren.

Die Landesregierung will aber auch in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen investieren.

Laut dem Digitalministerium soll unter anderem in das IT-Landesnetz, in die IT von Justiz und Polizei sowie die elektronische Arbeit in der unmittelbaren Landesverwaltung investiert werden.

Gekürzt werden soll etwa bei Investitionen in Krankenhäusern (11 Millionen Euro), bei der Digitalisierung sozialer Einrichtungen (9,5 Millionen Euro) und Schulen (23,4 Millionen Euro) oder bei Maßnahmen zur Bewältigung von Lernrückständen (19,2 Millionen Euro).

Das Finanzministerium verteidigt das Vorgehen. "Dass das Land in Sachen Digitalisierung Aufholbedarf hat, hat die Corona-Pandemie gezeigt", sagte eine Sprecherin von Finanzminister Michael Richter (CDU).

"Durch das Sondervermögen Corona ist es möglich, diesen Prozess zu beschleunigen und damit pandemieresilienter aufgestellt zu sein."

Die Entscheidung, ob der Landtag die Umschichtungen mitträgt, fällen die Abgeordneten mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt. Dieser ist für Februar geplant.