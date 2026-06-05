05.06.2026 11:59 Sie kämpfte für Vielfalt, war angehende Ärztin: Wander-Tragödie reißt Abrar (†26) aus dem Leben

Abrar (†26) starb bei einer Wanderung in der Schweiz. Aufgewachsen in Chemnitz, studierte sie in Magdeburg Medizin. Die Bestürzung über ihren Tod ist riesig.

Von Julian Winkler

Interlaken (Schweiz)/Magdeburg/Chemnitz - Sie setzte sich für ein vielfältiges Ostdeutschland ein, studierte Medizin, hatte eine großartige Zukunft vor sich: Nun ist Abrar (†26) tot. Die junge Frau kam bei einem tragischen Wanderunfall in den Schweizer Alpen ums Leben. Die Bestürzung ist riesig.

Abrar (†26) brach zu einer anspruchsvollen Wanderung in den Schweizer Alpen auf. Laut Polizei verunglückte die angehende Ärztin tödlich. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/‎شيف ام عما Die Deutsch-Libyerin liebte die Alpen: Fotos zeigten die angehende Ärztin lächelnd vor einer wunderschönen Bergkulisse.



Am 2. Mai 2026 brach die 26-Jährige zu einer Wanderung auf - und kehrte nicht wieder zurück. Wochenlang suchte die Polizei nach ihr, bis in dieser Woche ihre sterblichen Überreste gefunden wurden. Ein tragischer Tod einer jungen Frau, deren Herz für ein vielfältiges Ostdeutschland schlug. Eine Potsdamer Stiftung beschrieb die junge Medizinstudentin als "Netzwerkerin und Brückenbauerin". Aufgewachsen in Chemnitz, promovierte sie in der Neurologie in Magdeburg. Sie setzte sich mit aller Kraft für den interkulturellen Austausch ein, heißt es.



Ihr Ziel war klar: ein Ostdeutschland, das Vielfalt feiert - ein Ort, an dem alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig von Herkunft und Glauben. Magdeburg Das hat es mit der mysteriösen orangen Bank am Hauptbahnhof auf sich "Ich wünsche mir ein buntes und vielfältiges Ostdeutschland, das aktiv verschiedene Gruppierungen in der Gesellschaft anspricht und unterstützt", sagte sie gegenüber der Stiftung.

Studenten, Freunde und Bekannte trauern um Medizinstudentin

Der Medizin-Fachschaftsrat aus Magdeburg trauert um die angehende Ärztin. © Screenshot: instagram.com/faramedimd Unter anderem gründete die 26-Jährige die Muslimische Hochschulgruppe (MHG) an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, war Sprecherin im Fachschaftsrat Medizin. Dort herrscht große Bestürzung über ihren Tod. Die Studenten beschreiben die junge Frau als "besonderen Menschen", die für ihre Herzlichkeit und Lebensfreude geschätzt wurde.



Auch auf einem Such-Account auf Instagram wird getrauert. Zahlreiche User sprechen ihr Beileid aus. Die Kommentare zeigen: Abrar war eine Studentin, die von ihren Mitmenschen als warmherzig und liebevoll beschrieben wird.

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