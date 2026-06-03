Das hat es mit der mysteriösen orangen Bank am Hauptbahnhof auf sich

Magdeburg - Am Hauptbahnhof in Magdeburg ist eine orange Bank aufgetaucht. Die Deutsche Bahn ( DB ) möchte damit ein wichtiges Thema ansprechen.

Mit der orangen Bank soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden. © Copyright DB AG/Silke Fenten

Mit der Aktion "Orange Bank" soll ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden.

"Als zentraler Begegnungsort unserer Stadt möchten wir Aufmerksamkeit schaffen und dazu ermutigen, nicht wegzusehen", sagt Danny Derbe vom Bahnhofsmanagement in Magdeburg.

Die Installation kann nun täglich von vielen Reisenden, Besuchenden und Mitarbeitenden gesehen werden.

Ziel der Aktion ist es, Betroffene zu stärken, den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern und das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen.

Sie soll informieren, sensibilisieren und zum Handeln ermutigen. Eine Infotafel an der Bank zeigt zudem das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016, das rund um die Uhr anonym und kostenfrei erreichbar ist.