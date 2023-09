16.09.2023 16:11 Tausende Menschen bei Demonstrationen für und gegen die Bundesregierung

Am Samstag haben Tausende Menschen in Magdeburg an Demonstrationen teilgenommen. Sie galten für und gegen die Absetzung der Bundesregierung.

Magdeburg - Demonstranten fordern in Magdeburg den Sturz der Bundesregierung und bezeichnen deren Corona-Maßnahmen als Verbrechen. Auch die AfD ist dabei. Gegenproteste ganz in der Nähe gibt es auch. Rund 2000 Menschen aus dem rechten Spektrum protestierten am Samstag auf dem Domplatz in Magdeburg. © Michael Bahlo/dpa Etwa 2000 Menschen haben am Samstag laut Polizei auf dem Domplatz in Magdeburg mit Slogans wie "Deutschland steht auf! Neustart Demokratie" und "Frieden, Freiheit & Souveränität. Reformation 2.0" gegen die Bundesregierung demonstriert. Unter den Beteiligten der als "überparteilichen Kundgebung zum bundesweiten Tag der Wahrheit" ausgerufenen Veranstaltung waren nach Angaben von dpa-Reportern Anhänger und Mitglieder mutmaßlich rechter Gruppierungen, Parteien wie die AfD und Die Basis sowie Verbände und Institutionen, die sich kritisch zu den Corona-Schutzmaßnahmen positionierten. Gezeigt wurden Schilder und Fahnen mit Aufschriften wie "Wir sind die rote Linie", "Gesund ohne Zwang" und "Politiker müssen haften". Es gab Redebeiträge und Musik. Magdeburg Achtung, Sperrung! So kommt Ihr am Wochenende entspannt nach Olvenstedt Nach Angaben eines Polizeisprechers protestierten rund 140 Menschen vor dem Domportal unter dem Motto "Deutschland steht auf? Wir nehmen Platz!" gegen die Kundgebung auf dem Domplatz. Keine Zwischenfälle bei Gegendemo Aufgerufen hatten das zivilgesellschaftliche Bündnis Solidarisches Magdeburg und die Linksjugend. Sie wollten nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen rechte Ideologien und Verschwörungserzählungen setzen. "Wir setzen uns für den Schutz unserer Demokratie, die Ablehnung rechtsradikalen Gedankenguts und spalterischer Ideen ein", hieß es in einer Mitteilung des Bündnisses, zu dem sich demnach Vereine, Parteien, Jugendverbände, Gewerkschaften und Einzelpersonen zusammengeschlossen haben. Bis zum Nachmittag gab es nach Polizeiangaben keine Störungen oder Zwischenfälle. Neben dem Krieg in der Ukraine und die politische Haltung Deutschlands wurde auch die Corona-Pandemie thematisiert. © Michael Bahlo/dpa Erst vor vier Wochen waren vor dem Landtag auf dem Domplatz Hunderte Anhänger der sogenannten Reichsbürger-Szene aus ganz Deutschland zu Protesten zusammengekommen - zeitgleich mit dem Christopher-Street-Day.

Titelfoto: Michael Bahlo/dpa