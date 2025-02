07.02.2025 15:05 Auto kracht in Magdeburger Klinikum: Vier Personen verletzt

In Magdeburg ist am Donnerstag ein Auto in das Klinikum Olvenstedt gekracht. Drei Personen im Gebäude und der Autofahrer selbst wurden dabei verletzt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Donnerstag ist ein Auto in das Klinikum Magdeburg im Stadtteil Olvenstedt gekracht und sorgte dabei für hohen Schaden und Verletzte. Der Fahrer des Skoda wurde bei dem Unfall verletzt. © Polizeirevier Magdeburg Der Vorfall ereignete gegen 9.20 Uhr, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der 45-jährige Fahrer sei auf dem Gelände des Klinikums in einer Linkskurve nach rechts vom Weg abgekommen. Anschließend krachte er mit seinem Skoda-SUV frontal in die Hausfassade. Im betroffenen Gebäudeteil befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen. Sie wurden durch Glassplitter einer zerbrochenen Fensterscheibe verletzt. Auch der Fahrer habe bei dem Unfall Verletzungen erlitten und wurde versorgt. Noch ist unklar, wie der Wagen vom Weg abkommen und gegen die Hausfassade krachen konnte. © Polizeirevier Magdeburg Der erste Verdacht auf Drogen- oder Alkoholkonsum des Fahrers ließen sich nicht bestätigen. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

