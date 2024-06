22.06.2024 19:17 Auto schwenkt immer wieder in Gegenverkehr: Lkw und Mazda krachen frontal zusammen

Am Freitag kam es in Magdeburg in der Theodor-Kozlowski-Straße zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Mazda. Der Autofahrer war nachweislich betrunken.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am gestrigen Freitagmorgen sorgte ein betrunkener Autofahrer für einen Unfall im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt. Ein betrunkener Autofahrer sorgte am Freitagmorgen in Magdeburg für eine Sperrung der Theodor-Kozlowski-Straße. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Gegen 6.50 Uhr sei ein Mazda-Fahrer immer wieder in den dortigen Gegenverkehr der Theodor-Kozlowski-Straße geraten, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Der 63 Jahre alte Autofahrer krachte anschließend in Höhe des dortigen Mühlenwerkes frontal in einen Laster. Zwar versuchte der Lkw-Fahrer noch rechtzeitig zu bremsen - vergeblich. Magdeburg Unfall Heftiger Crash im Süden: Motorradfahrer schwer verletzt! Während der Unfallaufnahme stellten die angerückten Polizisten fest, dass der 63-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest gab ihnen recht. Das Gerät zeigte ihnen einen Wert von über einem Promille an. Sofort wurde dem Autofahrer der Führerschein entzogen und sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Weil sich der Lastwagen und der Wagen ineinander verkeilt hatten, gestalteten sich die Aufräumarbeiten etwas komplexer. Die Theodor-Kozlowski-Straße wurde deshalb vorübergehend gesperrt.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa