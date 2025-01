21.01.2025 14:40 Betrunken hinter dem Steuer: Fahrer touchiert mehrere parkende Autos

In Magdeburg sind am Montag fünf Autos in einen Unfall verwickelt worden. Ein offenbar betrunkener Mann touchierte und schob mehrere Wagen ineinander.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Gleich mehrere Autos wurden am gestrigen Montagmorgen bei einem Unfall in Magdeburg beschädigt. In der Hohepfortestraße in Magdeburg stoppte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Wie Polizeisprecher Kevin Shaikh vom Revier Magdeburg berichtet, habe sich der Vorfall gegen 6.10 Uhr in der Hohepfortestraße ereignet. Ein 33-Jähriger habe ersten Erkenntnissen zufolge beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten Wagen gestreift. Kurz darauf soll er ein zweites Auto erwischt haben, welches durch die Berührung so weit nach vorn geschoben wurde, dass auch zwei davor parkende Wagen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Magdeburg Unfall Mit Wasser geflutet: Sportboot sinkt in Zollelbe! Polizisten stoppten den Unfallfahrer und kontrollierten ihn. Das Resultat seiner Fahrt waren insgesamt fünf beschädigte Autos. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 33-Jährige alkoholisiert war. Der Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen. Eine entnommene Blutprobe soll nun den exakten Promillewert herausfinden. In der Hohepfortestraße kam es zwischenzeitlich zu Einschränkungen.

