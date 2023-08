Fußgänger läuft auf Magdeburger Ring herum und wird von Lkw erfasst!

Magdeburg - In der Nacht zu Donnerstag kam es auf dem Magdeburger Ring zu einem Unfall , bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich auf dem Magdeburger Ring. © Polizeirevier Magdeburg

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Lastwagenfahrer eine dunkel bekleidete Person auf der Fahrbahn vor sich gesehen haben.

Er konnte jedoch aufgrund der engen seitlichen Fahrbahnbegrenzung nicht ausweichen, sodass es trotz einer Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam.

Hierbei wurde die noch unbekannte Person so schwer verletzt, dass sie zur Notoperation in ein Krankenhaus gebracht werden musste und auch weiterhin in Lebensgefahr schwebt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fußgänger zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert gewesen sein muss.