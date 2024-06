01.06.2024 20:07 Heftiger Unfall in Magdeburg: Fahrradfahrerin kracht in Windschutzscheibe!

In Magdeburg kam es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin in die Windschutzscheibe eines Autos krachte.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Buckau kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall, bei dem eine 57-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Fahrradfahrerin (57) erlitt schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg wollte eine 28-jährige Skoda-Fahrerin von der Bleckenburgstraße auf einen Parkplatz fahren. Hier übersah sie jedoch eine ihr entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider. Durch die heftige Kollision stürzte die 57-Jährige und krachte in die Windschutzscheibe des Autos. Magdeburg Unfall Radfahrer kracht in Straßenbahn: Schwerer Unfall am Uniplatz Hierbei erlitt die Radlerin schwere Verletzungen am Kopf. Sie wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert.

