15.03.2024 14:00 Kurioser Unfall in Magdeburg: Auto eingekeilt, Fahrer gibt sich ahnungslos

Am frühen Freitag kam es in Magdeburg zu einem Unfall in der Fröbelstraße. Ein betrunkener Autofahrer krachte in parkende Wagen und setzte seinen VW Golf fest.

Von Robert Lilge

Magdeburg - In der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag kam es in Magdeburg zu einem Unfall der kuriosen Art. Dabei war auch Alkohol im Spiel. Der Fahrer des VW Golf gab sich ahnungslos, wie sein Auto derart "geparkt" werden konnte. © Polizeirevier Magdeburg Gegen 0.45 Uhr ging bei dem Polizeirevier Magdeburg die Meldung über einen Verkehrsunfall mit mehreren Autos in der Fröbelstraße ein. Ein Zeuge habe zu dieser Zeit beobachtet, wie ein VW Golf quer zur Fahrbahn mehrere Autos beschädigte und nun feststecken würde. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, konnte diese Aussage sofort bestätigt werden. Der Golf stand zwischen zwei Autos eingekeilt auf der Fahrbahn. Wie es dazu kommen konnte, wusste selbst der 33 Jahre alte Fahrer nicht und gab sich den Beamten gegenüber völlig ahnungslos, wie sein Auto ungewöhnlich "geparkt" wurde. Die Polizisten stellten allerdings fest, dass der Mann zuvor Alkohol getrunken haben musste. Dies habe sein Atem verraten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Die Ordnungshüter haben seinen Führerschein direkt einbehalten. Ein Abschleppunternehmen musste mühselig den verkeilten Wagen zwischen den Autos herausholen und abtransportieren. Die Polizei geht von einem Schaden in einem hohen fünfstelligen Bereich aus. Für den 33 Jahre alten Fahrer aus Halberstadt ging es nach der angefertigten Strafanzeige zu Fuß nach Hause.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg