16.06.2025 14:00 Unfall in Magdeburg: Rentner nach Sturz mit Motorrad schwer verletzt

In Magdeburg wurde am Sonntag ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein 77-Jähriger wurde schwer verletzt. Alles in Kürze Rentner stürzt mit Motorrad in Magdeburg

77-Jähriger schwer verletzt

Unfall auf Ebendorfer Chaussee

Schaden im vierstelligen Bereich

Ermittlungen zum Unfallhergang Mehr anzeigen Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang. (Symbolbild) © 123RF/rioblanco Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg war der Rentner gegen 5 Uhr morgens mit einem Leichtkraftrad auf der Ebendorfer Chaussee in Richtung stadtauswärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er jedoch kurz vor der Johannes-R.-Becher-Straße zu Fall und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Laut der Polizei wurde der 77-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/rioblanco