22.05.2023 15:20 Verkehrskontrolle wird zur Verfolgungsjagd und endet mit Unfall

Am Sonntag kam es in Magdeburg zu einer kilometerlangen Verfolgungsjagd mit einem alkoholisierten Autofahrer, die in einem Unfall endete.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Sonntag kam es in Magdeburg zu einer kilometerlangen Verfolgungsjagd, die in einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug endete. An einer Gabelung war die Verfolgungsjagd für Beamte und den Flüchtigen vorbei. © Polizeirevier Magdeburg Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg stellte eine Streife gegen 3 Uhr in der Raiffeisenstraße einen Autofahrer mit einer auffälligen Fahrweise fest. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollen, machte sich dieser aus dem Staub und flüchtete mehrere Kilometer mit überhöhter Geschwindigkeit. An der Gabelung Alt Westerhüsen/Schönebecker Chaussee endete die Verfolgungsjagd, als der flüchtige Fahrer mit einem Polizeiwagen kollidierte. Magdeburg Unfall Er wollte auf der Kupplung mitfahren: Mann stirbt bei Tram-Unfall in Magdeburg Nachdem die Beamten den Fahrzeugführer unter Zwang aus seinem Auto geholt hatten, stellten sie bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,42 Promille fest. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Er wurde einer Blutprobenentnahme unterzogen und muss sich nun als Beschuldigter in mehreren Strafverfahren verantworten.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg