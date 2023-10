10.10.2023 12:04 Vorfahrt missachtet: Radfahrer nach Crash mit Auto schwer verletzt!

In Magdeburg kam es am Montag in der Harsdorfer Straße zu einem schweren Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Hardorfer Straße in Magdeburg kam es am gestrigen Montagmorgen zu einem schweren Unfall, bei dem ein Autofahrer einen Radfahrer übersah. Der 69-jährige Autofahrer nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. (Symbolbild) © zenstock/123RF Nach derzeitigen Kenntnissen der Polizei war ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Wagen auf dem Europaring unterwegs und wollte in die Harsdorfer Straße einbiegen. Hierbei übersah der VW-Fahrer einen 37-jährigen Magdeburger auf seinem Fahrrad, der geradeaus auf dem Europaring weiterfahren wollte. Der Fahrer des Autos nahm dem Radfahrer die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte der jüngere Mann, verletzte sich schwer am Arm und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Magdeburger Polizei übernahm die Unfallaufnahme und leitete gegen den Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

