"Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt vor dem Aus?" - Debatte im Landtag zurückgezogen

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird heute entgegen der bisherigen Tagesordnung keine Aktuelle Debatte zu Auflagen für Weihnachtsmärkte durchführen.

Die Debatte wurde angeregt, nachdem der Magdeburger Weihnachtsmarkt aufgrund von Sicherheitsmängeln zunächst keine Genehmigung bekommen hatte. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Antrag sei zurückgezogen worden, informierte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) zu Beginn der Sitzung.

Die SPD-Fraktion hatte die Aktuelle Debatte unter dem Titel "Stehen die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt vor dem Aus?" beantragt.

Zuletzt hatte es Kritik am Sicherheitskonzept für den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegeben.