Hunde-Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurzfristig abgesagt, aber warum?

Magdeburg - Ein erstmals geplanter Hunde -Weihnachtsmarkt am Neustädter See in Magdeburg ist kurzfristig abgesagt worden.

Der erste Hunde-Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde abgesagt. © Matthias Bein/dpa

Wie der Veranstalter Rico Löbelt mitteilte, sei das Event von den Behörden wie ein regulärer Weihnachtsmarkt eingestuft worden, was kurzfristig umfangreiche sicherheitsrechtliche Auflagen nach sich gezogen habe.

Man sei "sehr betroffen", es gebe jedoch strengere Auflagen, vor allem nach dem Vorfall auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr.

Der Markt sollte eigentlich zum zweiten Advent erstmals stattfinden. Vorgesehen war ein weihnachtlicher Rahmen rund um den regelmäßig angebotenen "Gassi-Stopp" des Areals, das über Hundewiese und Hundestrand verfügt.

Der Veranstaltungsort befindet sich auf dem Gelände des Freizeit- und Ferienparks "Strandparx". Dort laufen derzeit Ausbauarbeiten, unter anderem für zusätzliche Stellplätze und weitere Freizeitangebote.