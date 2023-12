Achtung, Hochwasser! Mehrere Flüsse in Sachsen-Anhalt betroffen

Magdeburg - Auf frostiges Winterwetter mit Schnee folgen am Wochenende sehr milde Temperaturen und viel Regen. Die Wasserstände der Flüsse steigen schnell an - die Behörden warnen vor Hochwasser.

An einigen Flüssen in Sachsen-Anhalt kann es am Wochenende zu Hochwasser kommen. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

An den Flüssen in Sachsen-Anhalt steigt aufgrund des anhaltenden Regens und des Tauwetters die Hochwassergefahr.

Für die Ohre am Pegel Wolmirstedt (Bördekreis) und die Dumme am Pegel Tylsen (Altmarkkreis Salzwedel) gilt die Alarmstufe eins von vier, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Sonntag in Magdeburg mitteilte.

In anderen Regionen werde das Erreichen der niedrigsten Hochwasseralarmstufe erwartet, etwa im Harz. Hier werden bereits schnell steigende Wasserstände für die Bode und ihre Nebenflüsse sowie die Ilse registriert, wie es hieß. Gleiches gelte für die Weiße Elster am Pegel Oberthau im Saalekreis.

In der Altmark sehen die Behörden konkret für Jeetze und Aland Hochwassergefahr. Die Dumme ist ein Nebenfluss der Jeetze.