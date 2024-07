Anlauf für neue Woche: Sommer in Sachsen-Anhalt hält sich dieses Wochenende zurück

Magdeburg - Dieses Wochenende hält sich der Sommer in Sachsen-Anhalt etwas zurück und nimmt Anlauf für die nächsten warmen sonnigen Tage in der bevorstehenden Woche.

Bevor es in die letzten Tage der Sommerferien geht, wird es etwas ungemütlich. Schon am Freitag ist es überwiegend bedeckt und vormittags ziehen immer wieder Regenfelder über das gesamte Land hinweg.

Bereits am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag deutet sich ein Wetterwechsel an. Die Wolken verschwinden und machen Platz für viel Sonnenschein in der neuen Wochen.