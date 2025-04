Das Wochenende startet mit viel Sonne, doch dann wird es frostig

Magdeburg - Das Wochenende in Sachsen-Anhalt startet mit viel Sonne und warmem Frühlingswetter . Dann kühlt es ab.

Am Sonntag bleiben Wolken und mäßiger Wind erhalten, die Höchsttemperatur sinkt auf 10 Grad. In der Nacht zu Montag bleibt es bei bis zu -4 Grad trocken.

Der Samstag bleibt bei maximal 14 Grad trocken und leicht bewölkt. Mäßiger Wind zieht durch das Bundesland. In der Nacht zum Sonntag können die Temperaturen auf bis zu -4 Grad fallen, doch der Wind lässt nach.

Doch in der Nacht kann es drastisch auf bis zu 3 Grad abkühlen und sogar leicht frostig werden.

Also: Nicht vergessen, frostanfällige Pflanzen in der Nacht vom Balkon reinzuholen! TAG24 wünscht einen sonnig-warmen Start in dieses Frühlingswochenende, bevor es wieder frisch wird.