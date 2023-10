Drastischer Wetterwechsel: Temperatur-Sturz und Sturm in Anmarsch

Magdeburg - Von dem Gedanken des goldenen Herbstes müssen sich viele Menschen in Sachsen-Anhalt am bevorstehenden Wochenende verabschieden. Jetzt wird die Jahreszeit ihren Namen gerecht!

Der Herbst wird in den kommenden Tagen seinen Namen gerecht. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach zuletzt regnerischen aber warmen Tagen kündigt sich ab dem Wochenende der Herbst an. Innerhalb von drei Tagen gehen die Temperaturen um 10 Grad zurück.

Der heutige Freitag startet stark bewölkt. In der Altmark und in der Börde kann es gelegentlich regnen. Am Nachmittag kann es die ein oder andere Wolkenlücke am Himmel geben.

Dabei klettern die Temperaturen noch einmal auf Werte um die 21 bis 25 Grad. Im Verlauf des Tages wird es immer windiger bis hin zu Windböen. Auf dem Brocken tritt der Wind sogar orkanartig auf.

Mit dicken Wolken und Schauern muss Samstagfrüh gerechnet werden. Auch hier ziehen die Regenfelder bis zum Nachmittag ab und die Sonne kann kurz durch die Wolkendecke schauen. Es bleibt windig mit Höchsttemperaturen zwischen 17 und 19 Grad.

Am Sonntag ist mit nur noch 10 bis 13 Grad zu rechnen, während am Himmel es mal mehr und mal weniger Wolken gibt. Immerhin rechnet der Deutsche Wetterdienst mit wenig bis gar keinen Regen. Der Wind weht nur noch mäßig.