Sonne, Wolken und kalte Nächte: So wird die Woche in Sachsen-Anhalt

So richtig warm wird es in Sachsen-Anhalt diese Woche nicht, doch dafür bleibt es bei einem Sonnen-Wolken-Mix trocken.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Aus dem Norden weht trockene, kalte Luft in den Osten. So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt diese Woche.

Die Sonne traut sich immer mal wieder hervor. (Symbolbild) © vapi/123RF Die Woche fängt am heutigen Montag heiter bis wolkig an und gibt damit den Takt vor. Bei maximal 14 Grad scheint im Harz die meiste Sonne, in Anhalt bleibt es eher bewölkt. Der Nordwestwind bleibt schwach bis mäßig. Nachts kann es auf bis zu -1 Grad abkühlen. Auch der Dienstag verspricht bei maximal 15 Grad Sonne auf der Haut: Besonders ab Nachmittag gehen die Wolken zurück. In der gering bewölkten Nacht können die Temperaturen auf den Nullpunkt sinken. Der Wechsel von Sonne und Wolken geht am Mittwoch weiter. Bei maximal 16 Grad weht schwacher Wind. In der Nacht kann es wolkiger werden und wieder auf den Nullpunkt abkühlen.