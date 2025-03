17.03.2025 07:14 Frostige Nächte, sonnige Tage: Kontrastreiches Wetter in Sachsen-Anhalt

Es wird heiter, trocken und sonnig in Sachsen-Anhalt. Aber auch kalt und frostig in der Nacht. So sieht das Wetter diese Woche aus.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Kalte Meeresluft reist nach Sachsen-Anhalt und bringt frostige Nächte mit sich. Doch die Woche wird es zunehmend wärmer. In den Nächten kühlt es stark ab, bis am Morgen die Sonne wieder hervorkommt. (Symbolbild) © annazdasiuk/123RF Der heutige Montag startet bei höchstens 9 Grad heiter und trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Der Wind bleibt schwach. In der Nacht zum Dienstag ist es weiterhin klar, mit Tiefsttemperaturen bis -9 Grad. Der Dienstag bringt bei bis zu 11 Grad und schwachem Wind sonniges und trockenes Wetter. In der klaren Nacht zum Mittwoch kann es auf bis zu -7 Grad abkühlen. Magdeburg Wetter Gefahr bei Asthma und erkrankten Atemwegen: Viel Feinstaub in Sachsen-Anhalt Am Mittwoch wird es bei maximal 13 Grad ebenfalls wolkenlos und schwachwindig. Die Nacht bleibt bei bis zu -3 Grad klar. Der Donnerstag bringt wenig Wind, dafür viel Sonnenschein - maximal 16 Grad sollen es werden. In der klaren Nacht kann es auf bis zu -1 Grad abkühlen. TAG24 wünscht eine schöne Woche und nicht allzu unterkühlte Nächte!

Titelfoto: annazdasiuk/123RF