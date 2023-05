Frühling macht kurz Pause: Schauer und Gewitter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Frühling ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Bevor es langsam in Richtung Sommer geht, wird es noch einmal nass und kühler.

In Sachsen-Anhalt wird es für ein paar Tage kühler und nasser. Zum Wochenende wird es wieder freundlicher und wärmer. (Archivbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach dem frühlingshaften Wochenende startet die neue Woche grauer. Zwar beginnt der Montag noch freundlich und trocken, doch im Laufe des Tages ziehen immer mehr Wolken auf.

Diese bringen ab den Mittagsstunden vereinzelte Schauer und Gewitter mit sich. Stellenweise kann es sogar stark regnen und es können Windböen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad.

Ganz so warm wird es am Dienstag nicht mehr. Bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad bleibt es weiterhin wolkig mit einzelnen Schauern. Windböen können noch in der Altmark auftreten.

Der Mittwoch zeigt sich wieder freundlicher. Es bleibt trocken. Dennoch ist die Sonne wiederholt von Wolken verdeckt und im Norden sowie im Harz ist es weiterhin windig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag nimmt der Wind ab. Dabei droht örtlich Bodenfrost bei -1 Grad.

Mit dem Donnerstag steigen wieder die Temperaturen. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 15 und 17 Grad. Es wird heiter und trocken.